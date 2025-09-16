В Красноярском крае пройдет творческий конкурс ко Дню матери

Ежегодный творческий конкурс «Мама — это целый мир» пройдет в Красноярском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Прием заявок и работ продлится с 1 по 31 октября, сообщили в региональном министерстве социальной политики.
В конкурсе четыре номинации: «Фотография», литературное сочинение «Слово о маме», «Видеоролик» и «Рисунок». Принять участие в нем могут жители края старше 12 лет.
«Данный конкурс входит в число мероприятий нацпроекта “Семья” и призван подчеркнуть неоценимую роль материнства в жизни каждого человека и общества в целом. Он позволяет детям и взрослым выразить благодарность и восхищение своим мамам, сказать “спасибо” за заботу, поддержку, мудрость и безграничную любовь, которые мамы дарят нам каждый день. В современном мире, где темп жизни часто не оставляет времени для искренних слов, такой конкурс становится ценной площадкой для выражения чувств», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Победители и призеры будут объявлены накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Они получат дипломы и ценные подарки, остальные участники будут отмечены электронными сертификатами.
Подробная информация о конкурсе, а также формы заявки размещены на сайтах регионального министерства социальной политики и краевого центра семьи и детей. Заявку и творческую работу необходимо отправить на электронный адрес: konkurs_krai@mail.ru.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.