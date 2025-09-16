Ричмонд
В поселке Новороссийском Алтайского края открыли фельдшерский пункт

Он значительно улучшит доступность и качество медицинской помощи.

Новый фельдшерский пункт открыли в поселке Новороссийском Рубцовского района Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития.

На церемонии открытия глава района Петр Афанасьев отметил высокую важность нового объекта для социального развития территории. Он указал, что фельдшерский пункт значитeльно улучшит доступность и качество медицинской помощи.

Напомним, до конца текущего года в регионе планируют ввести в эксплуатацию 28 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебные амбулатории и 2 поликлиники. Параллельно продолжается строительство поликлиник в Зональном, Смоленском районах и в городе Камень-на-Оби.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.