В Кинель-Черкасской школе Самарской области прошла ярмарка профессий

Профориентационная ярмарка состоялась 10 сентября в школе № 1 села Кинель-Черкассы Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Кинель-Черкасского района.
Мероприятие организовали в ходе регионального этапа форума «Россия — мои горизонты». На ярмарке почти 150 школьников смогли напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и представителями кадрового центра, узнать о возможностях обучения в техникуме и медколледже, а также попробовать себя в различных ролях через профессиональные пробы, тестирование и мастер-классы.
Школа № 1 активно развивает систему профориентации, начиная с младших классов. Дети знакомятся с миром профессий через экскурсии на предприятия, а тесты, консультации и практические занятия помогают им сделать осознанный выбор. Для старшеклассников предусмотрена предпрофильная подготовка, включая специализированные классы, в том числе педагогический. Отметим, учитель физики Руслан Хуснутдинов, ведущий курс по беспилотным авиационным системам, представит школу на очном форуме профессиональных практик «Россия — мои горизонты» в Сколково 18 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.