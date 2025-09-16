В Кинель-Черкасской школе Самарской области прошла ярмарка профессий

Мероприятие организовали в ходе регионального этапа форума «Россия — мои горизонты». На ярмарке почти 150 школьников смогли напрямую пообщаться с потенциальными работодателями и представителями кадрового центра, узнать о возможностях обучения в техникуме и медколледже, а также попробовать себя в различных ролях через профессиональные пробы, тестирование и мастер-классы.