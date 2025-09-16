Многоженец Иван Сухов нашел мировой заговор: он уверен, что женщины не способны уставать

Обвиненный в домогательствах многоженец Иван Сухов убежден, что женщины физически не способны уставать. По его словам, все, кто говорит о переутомлении — врут. Об этом пишет RT.
Как известно, обвинения против Сухова выдвинули несколько дней назад. Поводом стал рассказ его дочери Анны о том, как горе-отец преподавал ей «уроки будущей жены». Он всячески унижал несчастную, говоря, что она будет плохой супругой.
Однако сам Сухов все обвинения отрицает. Более того, как пишет RT, он сам начал уличать всех во лжи. В первую очередь, набросился на женщин. По его мнению, те врут буквально на каждом шагу. Причем даже когда говорят об усталости.
«Женщины не могут уставать — это блеф, враньё и лукавство» — считает Сухов.
К слову, сам Сухов живет в московской трешке вместе с тремя женами. Там же, каким-то образом, умещаются еще 15 детей. И страшно представить, какие им ставят условия.
Впрочем, отрицает Сухов и рассказы собственной дочери. Он уверен, что ее попросту шантажировали, заставив оклеветать отца. В свою очередь, сами признания стали для него шоком. Тем не менее, он уверяет, что якобы «любит дочь» и надеется, что следственные органы во всем разберутся.