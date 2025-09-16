Военные из Бангладеш, Индии и Ирана приняли участие в учениях «Запад-2025»

Воинские контингенты Бангладеш, Индии и Ирана, оперативные группы от Буркина-Фасо, Конго и Мали приняли участие в стратегических учениях Вооруженных сил РФ и Белоруссии «Запад-2025». Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в материалах пресс-службы Кремля.
— В состав коалиционной группировки войск включены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран, — передает часть материала ТАСС.
Западные СМИ писали, что появление представителей США на учениях «Запад-2025» оказалось неожиданностью для международных экспертов. Никто не мог предполагать, что американцы окажутся наблюдателями на военных мероприятиях, так как их целью было изучение того, как Союзное государство будет защищаться от вторжения члена НАТО.
Ранее начальник Генштаба и первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что военнослужащие в рамках совместных белорусско-российских учений отработали задачи по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию ракетного подвижного комплекса «Орешник».