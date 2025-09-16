Военные из Бангладеш, Индии и Ирана приняли участие в учениях «Запад-2025»

Западные СМИ писали, что появление представителей США на учениях «Запад-2025» оказалось неожиданностью для международных экспертов. Никто не мог предполагать, что американцы окажутся наблюдателями на военных мероприятиях, так как их целью было изучение того, как Союзное государство будет защищаться от вторжения члена НАТО.