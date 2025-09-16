В Перми отремонтировали два участка улицы Куйбышева

Ремонт двух участков улицы Куйбышева завершили в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.
Специалисты провели работы на участках между улицами Монастырской и Советской, а также между Ленина и Екатерининской. На объектах обновили дорожное покрытие, частично отремонтировали бортовой камень, установили новые знаки и нанесли разметку.
Вдоль первого отрезка расположены несколько исторических зданий. Например, «Торговый пассаж № 2» и усадьба купца Гаврилова — единственная купеческая усадьба города, дожившая до наших дней в первозданном виде и полностью сохранившаяся. Также там находится сквер Уральских добровольцев и центральный филиал центра «Мои документы». Вдоль второго участка расположены крупные торговые центры — «Колизей Атриум» и «Колизей Синема». Длина всей улицы Куйбышева составляет свыше 7 км. Она пересекает несколько микрорайонов и два района города и считается одной из самых протяженных улиц Перми.
Напомним, в 2023 году улицу Куйбышева отремонтировали на участке от улицы Революции до Белинского, а годом ранее — от Чкалова до Лодыгина.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.