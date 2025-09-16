В Перми отремонтировали два участка улицы Куйбышева

Вдоль первого отрезка расположены несколько исторических зданий. Например, «Торговый пассаж № 2» и усадьба купца Гаврилова — единственная купеческая усадьба города, дожившая до наших дней в первозданном виде и полностью сохранившаяся. Также там находится сквер Уральских добровольцев и центральный филиал центра «Мои документы». Вдоль второго участка расположены крупные торговые центры — «Колизей Атриум» и «Колизей Синема». Длина всей улицы Куйбышева составляет свыше 7 км. Она пересекает несколько микрорайонов и два района города и считается одной из самых протяженных улиц Перми.