16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кабинет рентгено-компьютерной томографии открыли в Полоцкой центральной городской больнице. Торжественное мероприятие приурочили ко Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.
В кабинете установлен современный отечественный рентгеновский компьютерный томограф, который был поставлен по линии централизованных закупок Министерства здравоохранения. Реконструкция помещений под установку КТ проведена за счет средств районного бюджета.
«Мы рады, что такие аппараты появляются регулярно в нашей области — благодаря Минздраву, благодаря областному бюджету», — сказал заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов.
Отделение, по его словам, укомплектовано кадрами, в том числе молодыми специалистами. Высокотехнологичное оборудование привлекает молодежь, поскольку позволяет развиваться, поддерживать интерес к профессии.
Медицинское оборудование будет работать в круглосуточном режиме для оказания экстренной и плановой диагностической помощи пациентам, что значительно улучшит качество и доступность медицинской помощи не только населению города Полоцка и Полоцкого района, но также жителям закрепленных районов Витебской области, госпитализированным в межрайонные отделения Полоцкой центральной городской больницы.
Программное обеспечение современного рентгеновского компьютерного томографа с установленной кардиоверсией позволяет проводить КТ сердца и коронарных сосудов, оценку кальциевых отложений коронарных сосудов, выполнять перфузии сосудов головного мозга для диагностики нарушения мозгового кровообращения, получать информацию о фракции выброса камер сердца, что позволяет прогнозировать ишемическую болезнь сердца и оценивать другие кардиологические патологии. -0-
Фото Александра Хитрова.