«Бабье лето» в Молдове пока на паузе: Жителей страны ждут ливни и резкое похолодание до +17 градусов — неутешительный прогноз синоптиков

Прогноз погоды в Молдове на среду, 17 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 17 сентября, погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. День обещает быть дождливым в центре и на севере. Синоптики выпустили предупреждение — ожидаются сильные осадки.

Ветер северо-западный в южных и центральных районах, на севере — юго-западный. Порывы могут достигнуть 11 м/с.

Не севере страны ночью ожидается около + 14  градусов в ночные часы и 17  градусов днем.

На юге ясная погода, температура воздуха ночью + 16 , днем — + 18 .

В центральных районах такая же погода: ночью +16°C, днем — + 28  градусов.

В Кишиневе температура воздуха ночью +14 градусов, днем максимально воздух прогреется до + 16 .

18 сентября в центральных и южных районах ожидаются сильные порывы ветра.

Но уже к концу недели в Молдову снова вернётся жара — днём обещают до +27 °C.

