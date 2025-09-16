«Бабье лето» в Молдове пока на паузе: Жителей страны ждут ливни и резкое похолодание до +17 градусов — неутешительный прогноз синоптиков

В среду, 17 сентября, погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. День обещает быть дождливым в центре и на севере. Синоптики выпустили предупреждение — ожидаются сильные осадки.
Ветер северо-западный в южных и центральных районах, на севере — юго-западный. Порывы могут достигнуть 11 м/с.
Не севере страны ночью ожидается около + 14 градусов в ночные часы и 17 градусов днем.
На юге ясная погода, температура воздуха ночью + 16 , днем — + 18 .
В центральных районах такая же погода: ночью +16°C, днем — + 28 градусов.
В Кишиневе температура воздуха ночью +14 градусов, днем максимально воздух прогреется до + 16 .
18 сентября в центральных и южных районах ожидаются сильные порывы ветра.
Но уже к концу недели в Молдову снова вернётся жара — днём обещают до +27 °C.
