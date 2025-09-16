Командиры бригады ВСУ приказали добить раненых сослуживцев

Командиры 115-й отдельной механизированной бригады ВС Украины отдали приказ добить находившихся на позициях раненых сослуживцев, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Один из командиров бригады приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать находящихся там раненых украинских солдат, а также забирать себе все находящееся там оружие и продовольствие», — рассказал собеседник агентства.
Сообщается, что ликвидированных бойцов ВСУ командиры бригады приказали закапывать, чтобы они числились пропавшими без вести.
Ранее замкомандира батальона группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным «Рапира» рассказал, что российские подразделения сбрасывают с беспилотников на позиции ВСУ листовки, стилизованные под доллары. По его словам, такой подход увеличил число случаев сдачи украинских военных в плен.