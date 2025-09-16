Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командиры бригады ВСУ приказали добить раненых сослуживцев

Ликвидированных бойцов ВСУ командиры бригады приказали закапывать, чтобы они числились пропавшими без вести.

Источник: Аргументы и факты

Командиры 115-й отдельной механизированной бригады ВС Украины отдали приказ добить находившихся на позициях раненых сослуживцев, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Один из командиров бригады приказывал военнослужащим по прибытии на позиции добивать находящихся там раненых украинских солдат, а также забирать себе все находящееся там оружие и продовольствие», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что ликвидированных бойцов ВСУ командиры бригады приказали закапывать, чтобы они числились пропавшими без вести.

Ранее замкомандира батальона группировки войск ВС РФ «Восток» с позывным «Рапира» рассказал, что российские подразделения сбрасывают с беспилотников на позиции ВСУ листовки, стилизованные под доллары. По его словам, такой подход увеличил число случаев сдачи украинских военных в плен.