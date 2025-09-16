Президент России Владимир Путин прибыл во вторник, 16 сентября, в Нижегородскую область на полигон Мулино, где проходят совместные учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, именуемые «Запад-2025». Как и подобает Верховному главнокомандующему, Путин появился на важном военном мероприятии в камуфляжной форме, что всегда воспринимается в медиа как некий сигнал оппонентам и сторонникам в мире.
Нынешняя военная форма главы государства отличается отсутствием погон, но наличием нагрудных нашивок, на которых написано: В. В. Путин и Президент РФ. Также на форме есть шевроны с изображениями российского триколора и двуглавого орла — государственного символа.
Сам президент никак образ не прокомментировал, но на полигоне он понаблюдал за процессом боевого слаживания российских и белорусских солдат, а также посетил выставку современных образцов применяемого в ВС РФ оружия и снаряжения. Там Путин оценил: гибридный мотоцикл «Бульдог»; мотоцикл «Кайо-Т4»; специальную технику «Сармат»; автомобиль «Улан-U2» и машину управления командира десантно-штурмового батальона «Буран-10».
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС.
Также глава государства ознакомился с огнестрельными моделями оружия, особым снаряжением российских бойцов (вроде тепловизионных шлемов «Стрекоза») и многое другое. Само собой, президент побеседовал с военнослужащими и командирами, в том числе иностранными.
Напомним, что в прошлый раз Путин появился в медиапространстве в военной форме в марте 2025 года, когда приехал в Курскую область по случаю ее окончательного освобождения от присутствия украинских нацистских подразделений. Тогда президент поучаствовал в совещании военных, где ему доложили о ходе операции по выдавливанию противника с территории региона.
Стоит отметить, что именно тогда (что косвенно можно приурочить к военной форме) Путин озвучил новый государственный подход к боевикам ВСУ, участвовавшим в курской авантюре Зеленского. С тех пор всех боевиков, как-либо пытавшихся незаконно пересечь границы РФ, стали считать террористами (и работать с ними стали соответственно, без особых раскланиваний).