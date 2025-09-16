Владимир Путин надел военную форму на учения «Запад-2025»

Напомним, что в прошлый раз Путин появился в медиапространстве в военной форме в марте 2025 года, когда приехал в Курскую область по случаю ее окончательного освобождения от присутствия украинских нацистских подразделений. Тогда президент поучаствовал в совещании военных, где ему доложили о ходе операции по выдавливанию противника с территории региона.