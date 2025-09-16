Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на полигоне «Мулино»

Во время своего визита на полигон Владимир Путин пронаблюдал за совместными стратегическими учениями Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025», основной этап которых прошел в Мулине. По словам главы государства, в учениях участвуют 100 тысяч военных и задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.