Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза» на полигоне «Мулино»

Во время осмотра выставки военной техники на полигоне «Мулино» в Нижегородской области президент России Владимир Путин примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Об этом пишет РИА Новости.

Очки, оборудованные электрическим зумом и не затрудняющие зрение, позволяют военнослужащим свободно передвигаться на поле боя. Дальность действия очков составляет до одного километра, они способны работать до 2,5 часа.

Также глава государства осмотрел пистолет ПЛК и перезарядил его. Кроме того, он узнал о характеристиках новой винтовки «Аркуда СТ». Ее представил Герой России и Герой Донецкой Народной Республики Ярослав Якубов.

— Сами стреляли? Как характеристики? — спросил Путин.

Военнослужащий ответил российскому лидеру, что лично использует винтовку и по характеристикам она превосходит американские и канадские аналоги, передает РИА Новости.

Во время своего визита на полигон Владимир Путин пронаблюдал за совместными стратегическими учениями Вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025», основной этап которых прошел в Мулине. По словам главы государства, в учениях участвуют 100 тысяч военных и задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники.