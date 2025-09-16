В Нефтекамске в Башкирии состоялась ярмарка выходного дня

Осенняя сельскохозяйственная ярмарка выходного дня прошла на площади перед Ледовым дворцом в Нефтекамске Республики Башкортостан, сообщили в администрации города. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Свою продукцию на ярмарке представили около 20 участников, среди которых индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские и лично-подсобные хозяйства городского округа, близлежащих городов и районов. В продаже были овощи, фрукты, мед, яйца, рассада, изделия ручной работы и многое другое.
«Сельскохозяйственные ярмарки всегда пользуются популярностью у жителей и гостей нашего города. Для многих это место, где можно с выгодой закупить овощи на зиму, для других, наоборот, — продать излишки с огорода. Приглашаем жителей и гостей города на сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить согласно утвержденному графику до декабря», — отметила бизнес-шериф города Лилия Петрова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.