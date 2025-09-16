В Нефтекамске в Башкирии состоялась ярмарка выходного дня

«Сельскохозяйственные ярмарки всегда пользуются популярностью у жителей и гостей нашего города. Для многих это место, где можно с выгодой закупить овощи на зиму, для других, наоборот, — продать излишки с огорода. Приглашаем жителей и гостей города на сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить согласно утвержденному графику до декабря», — отметила бизнес-шериф города Лилия Петрова.