Непомнящий раскритиковал тренера «Спартака» Станковича за эмоциональность

Наставника команды удалили во время матча РПЛ против «Динамо».

Источник: Аргументы и факты

Российский тренер Валерий Непомнящий, комментируя поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо», заявил в интервью championat.com, что наставник должен быть наказан за эмоциональность.

«Это нормально, когда тренер проявляет эмоции. Но он должен понимать, что эмоции со знаком минус мгновенно отражаются на игроках — на подсознательном уровне», — сказал он.

Непомнящий отметил, что у тренера нет права переходить допустимые границы ни по отношению к своим игрокам, ни к чужим, ни к судьям.

«Это негативно отражается на игре команды. Он сам против себя работает, и за это должен быть наказан», — сказал тренер.

Напомним, во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартака» со столичным «Динамо» Станкович и его помощники начали эмоционально обращаться к судье, высказывая свои претензии из-за засчитанного гола команды соперника. Главный арбитр матча Егор Егоров показал Станковичу прямую красную карточку. Отмечалось, что он также оскорбил арбитра.

Отметим, в мае контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Станковича на три матча Кубка России за споры и нецензурные выкрики в адрес судей в матче с «Ростовом».