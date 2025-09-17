В Севастополе отреставрируют Петропавловский и Покровский соборы

В Севастополе началась работа над проектами по сохранению исторического облика двух значимых духовных и архитектурных символов города — Петропавловского и Покровского соборов.
Эксперты тщательно исследуют строения, измеряют их параметры, фотографируют и в дальнейшем создадут цифровые модели. Это позволит оценить состояние храмов и обнаружить скрытые дефекты. Специалисты также проведут тщательный анализ фундаментов, стен и кровли строений. Это позволит точно определить объем предстоящих работ.
«Все решения будут направлены на сохранение исторического облика памятников», — отметили в пресс-службе правительства Севастополя.