В Севастополе отреставрируют Петропавловский и Покровский соборы

На территории обоих соборов начались натурные обследования зданий.

Источник: правительство Севастополя/Tg

В Севастополе началась работа над проектами по сохранению исторического облика двух значимых духовных и архитектурных символов города — Петропавловского и Покровского соборов.

Эксперты тщательно исследуют строения, измеряют их параметры, фотографируют и в дальнейшем создадут цифровые модели. Это позволит оценить состояние храмов и обнаружить скрытые дефекты. Специалисты также проведут тщательный анализ фундаментов, стен и кровли строений. Это позволит точно определить объем предстоящих работ.

«Все решения будут направлены на сохранение исторического облика памятников», — отметили в пресс-службе правительства Севастополя.