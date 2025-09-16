Российские полярники в Антарктиде спасли из ловушки императорского пингвиненка

Орнитологи из России спасли из ледяного капкана малыша императорского пингвина на архипелаге Хасуэлл в районе станции «Мирный» в Антарктиде. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
После сильного урагана, во время привычного наблюдения за колонией птиц, ученые заметили над поверхностью снега клюв птенца. Оказалось, что малыш угодил в западню, а из-за тепла его тела снег растаял и превратился в крепкую ледяную скорлупу.
— Сам он выбраться не мог. Полярники бережно освободили малыша и помогли вернуться в семью. Вот такие маленькие, но важные истории происходят в Антарктиде, — передает официальный Telegram-канал института.
Моряки атомного ледокола «Якутия» в середине марта спасли лосиху, которая оказалась зажата льдами на реке Енисей. Судно следовало по запланированному маршруту в сторону портопункта Караул, когда на Турушинском перекате члены экипажа корабля заметили застрявшее животное.
Руководитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» в Уфе Дмитрий Стрельников рассказал о том, что как жители населенного пункта Цветы в Республике Башкортостан спасли новорожденную выдру.