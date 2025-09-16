Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после гибели трех человек

Напомним, 12 сентября на Эльбрусе произошла авария на подъемнике канатно-кресельной дороги. В результате подвесные кресла с находившимися в них людьми упали на скалы. Погибли три человека — семейная пара из города Тырныауза и альпинист из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Впоследствии специалисты задержали подозреваемых по делу о гибели людей на Эльбрусе.