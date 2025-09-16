Директора канатной дороги на Эльбрусе арестовали после гибели трех человек

Директора канатной дороги на горе Эльбрус, где погибли три человека, заключили под стражу на два месяца, пишет ТАСС.
«В нальчикском городском суде прошло заседание, на котором избрали меру пресечения. Огласили арест», — рассказали агентству в пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.
В прокуратуре КБР добавили, что срок ареста составляет два месяца — до 15 ноября.
Напомним, 12 сентября на Эльбрусе произошла авария на подъемнике канатно-кресельной дороги. В результате подвесные кресла с находившимися в них людьми упали на скалы. Погибли три человека — семейная пара из города Тырныауза и альпинист из Москвы. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Впоследствии специалисты задержали подозреваемых по делу о гибели людей на Эльбрусе.