Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России» перед выборами в Госдуму

Дмитрий Медведев назвал главные задачи, стоящие перед «Единой Россией» накануне выборов в Госдуму 2026 года. По его словам, основное внимание необходимо уделить работе над бюджетом, сохранив все социальные гарантии и финансирование народной программы. Кроме того, приоритетным направлением лидер единороссов назвал помощь участникам специальной военной операции и их близким.
На встрече с однопартийцами в Госдуме Дмитрий Медведев подчеркнул: итоги прошедших выборов в очередной раз продемонстрировали лидирующие позиции «Единой России» и подтвердил ее право называться народной партией.
«Мы улучшили свои позиции. В среднем по стране партийные списки “Единой России” поддержали около 60% избирателей. Мы понимаем все составляющие этого успеха. Но сам по себе результат достойный. Очень скоро надо включиться в подготовку больших выборов», — предупредил Дмитрий Медведев.
Председатель партии сообщил, что еще одной важной задачей станет отчёт по итогам выполнения народной программы. За время деятельности Госдумы восьмого созыва было принято почти 700 законопроектов, выдвинутых «Единой Россией». Значительная часть из них — более 200 — касается народной программы партии. На ее финансирование из федерального бюджета было выделено 17 триллионов рублей.
Кроме того, единороссы оперативно разработали пакет законов, защищающих права и гарантирующих льготы участникам спецоперации и членам их семей.
«Это пакет из 140 законов, и он позволил создать инфраструктуру заботы об участниках, о ветеранах, об их семьях до завершения боевых действий. Это уникальная история, поскольку очевидно, что это первый такой опыт в истории нашего Отечества, когда военная операция продолжается, а есть уже специальный набор законов, посвящённый её участникам. Раньше такого никогда не делали», — отметил Дмитрий Медведев.
Он добавил, что при работе над бюджетом важно сохранить финансирование народной программы и гарантировать выполнение социальных обязательств: выплату пенсий, маткапитала, пособий на рождение ребенка, помощь в погашении ипотеки многодетным семьям. Еще одна приоритетная задача — индексация социальных выплат и минимального размера оплаты труда.
Дмитрий Медведев напомнил, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит три важных для участников СВО законопроекта, разработанных партией. Первый дает ветеранам право бесплатно получить второе средне-специальное образование. Второй гарантирует бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно. Третий защищает детей военнослужащих, гарантируя им непрерывность получения льгот в летний период, после окончания школы и до поступления на учебу в вузы и колледжи. Кроме того, законодательные инициативы предлагают предоставить вдовам участников СВО возможность бесплатно поступать в вузы и в колледжи без вступительных экзаменов.
«Единая Россия» первая откликнулась на призыв главы государства по вовлечению наших защитников в политическую и общественную жизнь. Мы эту миссию выполняем. В 2024 году депутатами от партии стали 304 участника СВО, а в этом году от партии победили 830 человек", — сообщил Дмитрий Медведев.