Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России» перед выборами в Госдуму

Дмитрий Медведев напомнил, что в осеннюю сессию Госдума рассмотрит три важных для участников СВО законопроекта, разработанных партией. Первый дает ветеранам право бесплатно получить второе средне-специальное образование. Второй гарантирует бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно. Третий защищает детей военнослужащих, гарантируя им непрерывность получения льгот в летний период, после окончания школы и до поступления на учебу в вузы и колледжи. Кроме того, законодательные инициативы предлагают предоставить вдовам участников СВО возможность бесплатно поступать в вузы и в колледжи без вступительных экзаменов.