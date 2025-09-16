Около 300 человек поучаствовали в региональном форуме добровольцев в Тюмени

Региональный форум добровольцев прошел 12−14 сентября в Тюмени в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили во Дворце творчества и спорта «Пионер». Участниками мероприятия стали около 300 человек из 26 муниципальных образований региона.
На форуме волонтеры с кураторами, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, Добро. Центров, студенческих и муниципальных центров развития добровольчества получили возможность обменяться опытом, развить свои навыки и найти партнеров для реализации проектов.
Заместитель директора регионального департамента молодежной политики Виктор Квасов поблагодарил волонтеров за работу, особо отметив их вклад в ликвидацию последствий паводков весной 2025 года и уборку мазута в Краснодарском крае.
В качестве спикеров на форуме выступили главный редактор Добро. Медиа Ашот Караханян, который рассказал о личном бренде и взаимодействии со СМИ, и эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС Надежда Васильева. Также для участников организовали интерактивную игру по мотивам возможностей платформы Добро.рф.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.