Чипсы с игристым вином выпущены в Беларуси

В Беларуси стали выпускать чипсы с игристым вином.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси стали выпускать чипсы с игристым вином. Подробнее о новом продукте рассказали в «Белгоспищепроме».

Так, в концерне рассказали об уникальной коллаборации двух предприятий. В частности, объединились «МАШПИЩЕПРОД» и «Минский завод игристых вин». Вместе два крупных производителя стали выпускать необычные чипсы.

— Этой осенью можно попробовать интересную кулинарную комбинацию: сочетание чипсов и игристого вина, — сказали в концерне.

Пока не сообщается, попадут ли необычные чипсы в массовую продажу, но уже сейчас их можно попробовать во время экскурсии на «Минском заводе игристых вин». Чипсы с игристым вином подают на дегустации.

