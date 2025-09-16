Чипсы с игристым вином выпущены в Беларуси

В Беларуси стали выпускать чипсы с игристым вином. Подробнее о новом продукте рассказали в «Белгоспищепроме».
Так, в концерне рассказали об уникальной коллаборации двух предприятий. В частности, объединились «МАШПИЩЕПРОД» и «Минский завод игристых вин». Вместе два крупных производителя стали выпускать необычные чипсы.
— Этой осенью можно попробовать интересную кулинарную комбинацию: сочетание чипсов и игристого вина, — сказали в концерне.
Пока не сообщается, попадут ли необычные чипсы в массовую продажу, но уже сейчас их можно попробовать во время экскурсии на «Минском заводе игристых вин». Чипсы с игристым вином подают на дегустации.
Тем временем большие выходные будут в Беларуси три недели подряд.
А в ближайшие выходные российская певица Слава даст бесплатный концерт под Минском.