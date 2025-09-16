Звезда «Кривого зеркала» Морозов раскрыл кулуарное прозвище Петросяна

— Вряд ли бы ему понравилось, если бы я назвал его великим. Но в кулуарах мы его называем маэстро. Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально — человек-эпоха. Еще с (эстрадным артистом Леонидом — прим. «ВМ») Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то про «петросяновщину», — отметил артист.