Звезда «Кривого зеркала» Морозов раскрыл кулуарное прозвище Петросяна

Российский артист эстрады и телеведущий Александр Морозов, известный по юмористическому проекту «Кривое зеркало», во вторник, 16 сентября, рассказал о том, как его коллегу по цеху Евгения Петросяна называют товарищи.
— Вряд ли бы ему понравилось, если бы я назвал его великим. Но в кулуарах мы его называем маэстро. Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально — человек-эпоха. Еще с (эстрадным артистом Леонидом — прим. «ВМ») Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то про «петросяновщину», — отметил артист.
Он добавил, что у Петросяна с 1960-х годов «очереди в кассу за билетами», передает «Газета.Ru».
В тот же день Владимир Путин поздравил Евгения Петросяна с 80-летием, отметив его талант и мастерство импровизации, а также безграничную преданность своей профессии. Глава государства пожелал народному артисту РСФСР крепкого здоровья, вдохновения и плодотворной творческой деятельности.
30 августа появились сообщения о том, что у Евгения Петросяна обострились проблемы с сердцем. По данным журналистов, такое состояние юмориста связано с гипертонией, которую у него выявили несколько лет назад.