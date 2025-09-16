Ричмонд
Депутат Шолохов: Пугачеву можно лишить наград за совершение тяжкого преступления

Депутат заявил, что Алла Пугачева может быть лишена присвоенных в СССР наград решением суда.

Источник: Комсомольская правда

Певицу Аллу Пугачеву можно лишить звания народной артистки СССР в случае совершения тяжкого преступления и соответствующего решения суда. Об этом заявил депутат Государственной думы России Александр Шолохов.

«Это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — заявил он, его слова передает издание «Подъем».

При этом Шолохов отметил, что считает идею о лишении Пугачевой наград, присвоенных в СССР, правильным решением. Депутат подчеркнул, что певица перестала быть гражданкой РФ с нравственной точки зрения.

Ранее KP.RU сообщал, что президенту России Владимиру Путину предложили лишить Аллу Пугачеву статуса народной артистки.