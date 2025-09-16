Тяга к агрессии и экстриму оказались признаками депрессии у мужчин

Депрессия не обязательно проявляется апатией и отсутствием интереса ко всему. Иногда люди в депрессии становятся агрессивными и раздражительными, такие симптомы зачастую свойственны мужчинам, заявила «Газете.Ru» врач-психотерапевт Юлия Романенко.
— Депрессия у мужчин часто вызвана внутренним кризисом: все, что раньше приносило эмоции, сейчас не имеет смысла. Все кажется пресным, однообразным. Тогда экстремальный спорт может стать надеждой на возвращение яркости переживаний, — заявила эксперт.
Специалист уточнила, что таким образом можно получить лишь временный стресс из-за выброса гормонов, а не настоящие эмоции, поэтому экстримом лучше не увлекаться — такой способ не поможет справиться с состоянием депрессии.
Кстати, осенняя депрессия чаще встречается у подростков, пожилых людей и у тех, у кого есть хронические заболевания, сообщил RT. Еще к осенней хандре склонны те, кто переживает кризис или имеет нерешённые внутренние конфликты. Ослабленный организм просто не справляется с дополнительной нагрузкой в виде сезонного снижения жизненного тонуса.
Около 5% населения страдает клинической сезонной депрессией, а ещё приблизительно 10% — её более мягкими формами. Примечательно, что вероятность появления симптомов увеличивается у жителей северных регионов, передает телеканал «Царьград».