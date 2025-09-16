Ричмонд
Мерц и Штайнмайер отказали Навроцкому в выплате репараций Польше

Президент и канцлер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Фридрих Мерц отклонили требование президента Польши Кароля Навроцкого о выплате репараций за ущерб, нанесенный в период Второй мировой войны. Об этом во вторник, 16 сентября, сообщила пресс-секретарь главы немецкого государства Керстин Гаммелин на своей странице в социальной сети X.

Политики провели официальную встречу в Берлине. Штайнмайер и Навроцкий обменялись мнениями о важности тесного и доверительного сотрудничества между странами, а также поговорили о компенсации Польше со стороны Германии.

— В ответ на запрос президента Польши федеральный президент подчеркнул, что с немецкой точки зрения вопрос репараций юридически окончательно закрыт, — написала представитель президента Германии.

Между тем Верховная рада Украины одобрила законопроект, в рамках которого полмиллиона выселенных с территории Польши в период Второй мировой войны украинцев признают депортированными. Процесс депортации граждан, как указано в документе, сопровождался террором, репрессиями и конфискациями. Кроме того, экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал, что его коллега с Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до диалога с ним, поскольку его не учили этому в школе.

