Мерц и Штайнмайер отказали Навроцкому в выплате репараций Польше

Между тем Верховная рада Украины одобрила законопроект, в рамках которого полмиллиона выселенных с территории Польши в период Второй мировой войны украинцев признают депортированными. Процесс депортации граждан, как указано в документе, сопровождался террором, репрессиями и конфискациями. Кроме того, экс-президент Польши Анджей Дуда рассказал, что его коллега с Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской резне до диалога с ним, поскольку его не учили этому в школе.