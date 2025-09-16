Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В месяц событийного туризма в Беларуси прошло свыше 200 мероприятий

Месяцем событийного туризма был объявлен август. Состоялось свыше 220 мероприятий, которые привлекли более 273 тыс. туристов.

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как прошел месяц событийного туризма в Беларуси, рассказали БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.

Месяцем событийного туризма был объявлен август. Состоялось свыше 220 мероприятий, которые привлекли более 273 тыс. туристов. Программа включала как масштабные фестивали и концерты, демонстрирующих богатое культурное наследие, так и спортивные соревнования, познавательные выставки.

Так, 9 августа агрогородок Мотоль Ивановского района в 13-й раз принимал международный фестиваль фольклора «Мотальскія прысмакі», посвященный мотальской свадьбе. Гости смогли увидеть воссозданный свадебный обряд Полесья, передаваемый из поколения в поколение.

В этот же день в деревне Высокое Березовского района развернулись «Споровские сенокосы», экологический фестиваль, собирающий участников и гостей уже 18 лет. Наряду с мастер-классами ремесленников, концертом и развлечениями для детей, главной изюминкой стали соревнования по ручному сенокошению и футболу на болоте, собравшие команды из Беларуси и России.

Гродненская область также отметилась ярким событием — «Ивьевский помидор» собрал тысячи гостей. Праздник, проводимый с 2017 года, начался с красочного театрализованного шествия, а во время торжественной церемонии открытия были закатаны банки с помидорами под символичными названиями. Кулинарным достижением стал гигантский помидорный бутерброд длиной 8,5 м, на приготовление которого у местных хозяюшек ушло около четырех часов.

Шклов пригласил гостей на «День огурца», праздник сбора летнего урожая, популярность которого давно вышла за пределы района. Гости смогли узнать историю праздника, его традиции и особенности, насладиться костюмированным «огуречным парадом», а также оценить креативное оформление огуречных подворий и кулинарные изыски.

Агрогородок Радомля в Чаусском районе, место, где берет начало одно из поселений радимичей, 9 августа принимал XII этнический праздник эпохи раннего средневековья «У госці да радзімічаў». Гостей ожидали театрализованное представление, показательные бои реконструкторов, концертные программы, конкурс «Радимичские забавы» и детский этноквест. Завершился праздник огненным шоу и этно-дискотекой.

Эти фестивали, отражающие уникальность каждого региона, стали неотъемлемой частью событийного туризма Беларуси, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов со всего мира.

«Интерес к событийным мероприятиям ежегодно растет. Позитивная тенденция свидетельствует о значительном росте туристических потоков, увеличении доходов от туризма и, как следствие, развитии регионов Беларуси», — рассказали в Национальном агентстве. -0-