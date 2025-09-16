В месяц событийного туризма в Беларуси прошло свыше 200 мероприятий

В этот же день в деревне Высокое Березовского района развернулись «Споровские сенокосы», экологический фестиваль, собирающий участников и гостей уже 18 лет. Наряду с мастер-классами ремесленников, концертом и развлечениями для детей, главной изюминкой стали соревнования по ручному сенокошению и футболу на болоте, собравшие команды из Беларуси и России.