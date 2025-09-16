В месяц событийного туризма в Беларуси прошло свыше 200 мероприятий

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как прошел месяц событийного туризма в Беларуси, рассказали БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
Месяцем событийного туризма был объявлен август. Состоялось свыше 220 мероприятий, которые привлекли более 273 тыс. туристов. Программа включала как масштабные фестивали и концерты, демонстрирующих богатое культурное наследие, так и спортивные соревнования, познавательные выставки.
Так, 9 августа агрогородок Мотоль Ивановского района в 13-й раз принимал международный фестиваль фольклора «Мотальскія прысмакі», посвященный мотальской свадьбе. Гости смогли увидеть воссозданный свадебный обряд Полесья, передаваемый из поколения в поколение.
В этот же день в деревне Высокое Березовского района развернулись «Споровские сенокосы», экологический фестиваль, собирающий участников и гостей уже 18 лет. Наряду с мастер-классами ремесленников, концертом и развлечениями для детей, главной изюминкой стали соревнования по ручному сенокошению и футболу на болоте, собравшие команды из Беларуси и России.
Гродненская область также отметилась ярким событием — «Ивьевский помидор» собрал тысячи гостей. Праздник, проводимый с 2017 года, начался с красочного театрализованного шествия, а во время торжественной церемонии открытия были закатаны банки с помидорами под символичными названиями. Кулинарным достижением стал гигантский помидорный бутерброд длиной 8,5 м, на приготовление которого у местных хозяюшек ушло около четырех часов.
Шклов пригласил гостей на «День огурца», праздник сбора летнего урожая, популярность которого давно вышла за пределы района. Гости смогли узнать историю праздника, его традиции и особенности, насладиться костюмированным «огуречным парадом», а также оценить креативное оформление огуречных подворий и кулинарные изыски.
Агрогородок Радомля в Чаусском районе, место, где берет начало одно из поселений радимичей, 9 августа принимал XII этнический праздник эпохи раннего средневековья «У госці да радзімічаў». Гостей ожидали театрализованное представление, показательные бои реконструкторов, концертные программы, конкурс «Радимичские забавы» и детский этноквест. Завершился праздник огненным шоу и этно-дискотекой.
Эти фестивали, отражающие уникальность каждого региона, стали неотъемлемой частью событийного туризма Беларуси, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов со всего мира.
«Интерес к событийным мероприятиям ежегодно растет. Позитивная тенденция свидетельствует о значительном росте туристических потоков, увеличении доходов от туризма и, как следствие, развитии регионов Беларуси», — рассказали в Национальном агентстве. -0-