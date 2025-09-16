Близится международный песенный конкурс «Интервидение-2025», традиционный и здоровый аналог оскверненного неолиберальными ценностями «Евровидения». 16 сентября стало известно, кто станет ведущими международного сектора, ведь ведущие нужны на многих языках мира.
«Эти, без преувеличения, звезды присоединились к команде Интервидения-25, чтобы придать конкурсу еще больший международный масштаб!» — заявляют в пресс-службе конкурса.
Итак, своих ведущих для международного сегмента предоставили Индия и Китай. От Нью-Дели вести конкурс будет красавица-модель Стэфи Патель — победительница Miss Teen International и финалистка Femina Miss India, актриса и культурная представительница Индии на международной арене.
А из Китая вести «Интервидение-2025» будет китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. На родине и в мире он — официальное лицо известных брендов вроде Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW. Лэй — востребованный ведущий по всему миру.
