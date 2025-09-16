МАЗ и «МАЗ-Купава» представили автомобиль для пожарных служб Беларуси

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В тесном сотрудничестве с работниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Минский автомобильный завод совместно с заводом автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» разработал штабной автомобиль для белорусских пожарных служб. Восемь единиц этой техники отправится в пожарные части Бреста, Витебска, Глубокого, Гродно, Марьиной Горки, Минска, Орши и Полоцка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗ.
Машина предназначена для доставки к месту, где произошла чрезвычайная ситуация, работников штаба ликвидации ЧС, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования. «Автомобиль создан на базе МАЗ-365. Это цельнометаллический фургон, трансформированный в данную версию, — рассказал заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО “МАЗ-Купава” Владимир Ананьев. — Условно автомобиль можно разделить на три зоны: кабину водителя, основной салон с рабочей зоной и грузовую часть для спецоборудования».
Транспортное средство оснащено тягово-сцепным устройством (фаркоп), оборудовано свето- и звуковыми сигналами, а также световозвращающими элементами, указывающими габариты при открытых дверях. В комплектацию кабины для комфортной работы водителя входят кондиционер, круиз-контроль, задний парктроник, электростеклоподъемник, электропривод зеркал, центральный замок, магнитола МР3 c USB, AUX, бортовой компьютер, рация.
Салон автомобиля выполнен из материалов повышенной износосойкости, дополнительно интегрированы алюминиевые элементы для легкости и надежности. Внутри салона — 6 посадочных мест, стол-трансформер, обеспечивающий рабочее место для двух человек, который можно использовать как в движении, так и при остановке. Есть USB-разъемы, розетки на 220 V, блок управления воздушным отопителем, а также радиостанция для непрерывного контроля при проведении аварийно-спасательных и пожарных работ.
«Понимая, что во время ликвидации чрезвычайных ситуаций у спасателей счет идет на секунды, в грузовой части автомобиля мы установили специальную выдвижную систему для быстрого извлечения аппаратов со сжатым воздухом — их используют для защиты органов дыхания в непригодной для дыхания среде, — подчеркнул Владимир Ананьев. — Также здесь находится автономный электрогенератор, ящики и отсеки для размещения пожарно-технического вооружения различного назначения».
Расположение оборудования, пассажирских сидений, ящиков для хранения имущества выполнено таким образом, чтобы обеспечивалась безопасность и оперативность выполнения функциональных задач при боевом развертывании, а также во время движения, технического обслуживания и ремонта автомобиля. -0-