МАЗ и «МАЗ-Купава» представили автомобиль для пожарных служб Беларуси

Салон автомобиля выполнен из материалов повышенной износосойкости, дополнительно интегрированы алюминиевые элементы для легкости и надежности. Внутри салона — 6 посадочных мест, стол-трансформер, обеспечивающий рабочее место для двух человек, который можно использовать как в движении, так и при остановке. Есть USB-разъемы, розетки на 220 V, блок управления воздушным отопителем, а также радиостанция для непрерывного контроля при проведении аварийно-спасательных и пожарных работ.