Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком устанавливает причины задержки расселения аварийного дома в Ростове

Донские следователи разбираются в причинах задержки расселения аварийного жилья.

Источник: Комсомольская правда

Глава СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением жилищных прав ростовской семьи. Об этом говорится в информационном центре ведомства.

Поводом для разбирательства послужила публикация в СМИ. В ней говорилось о нарушении прав ростовчан при расселении из многоквартирного дома на улице Петровской.

Построенный в 1917 году дом стал рушиться и представлял угрозу для людей. В 2020-м его признали аварийным, а жильцов расселили. Однако ростовчанке и ее взрослой дочери до сих пор не выделили благоустроенное жилье. Они вынуждены оставаться в старой квартире, где в сентябре обрушились потолочные перекрытия. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.