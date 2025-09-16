Следком устанавливает причины задержки расселения аварийного дома в Ростове

Построенный в 1917 году дом стал рушиться и представлял угрозу для людей. В 2020-м его признали аварийным, а жильцов расселили. Однако ростовчанке и ее взрослой дочери до сих пор не выделили благоустроенное жилье. Они вынуждены оставаться в старой квартире, где в сентябре обрушились потолочные перекрытия. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.