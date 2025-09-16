Таранухин объяснил ставку на малоизвестных игроков в «Спартаке» Кострома

Главный тренер выступающего в Первой лиге костромского «Спартака» Евгений Таранухин в интервью championat.com рассказал, что команда делает ставку на игроков, которые пока только пытаются «сделать себе имя».
«Философию и стиль игры костромского “Спартака” не каждый поигравший футболист примет. Наши нагрузки в недельном цикле и энергозатратную игру не все выдержат. А это чревато недопониманиями», — пояснил он.
Таранухин подчеркнул что большинство ребят — пока ноунеймы, которые только хотя добиться известности. Также в команде есть уже опытные игроки, которые спокойно воспринимает нагрузку и готовы работать наравне с молодыми, сказал он.
Напомним, костромской «Спартак» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» и в результате занял вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака», это победа стала пятой подряд для команды и вывела ее в лидеры Первой лиги.