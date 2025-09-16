Кадры учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» показало Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры основного этапа совместных с Белоруссией учений «Запад-2025», которые прошли на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во вторник, 16 сентября.
За ходом учений на полигоне «Мулино» также наблюдал президент России Владимир Путин.
На кадрах, опубликованных ведомством, показаны действия военнослужащих, которые принимали участие в маневрах на полях учений, демонстрация использования сухопутной военной техники и стрельба из вооружений.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что целью учений «Запад-2025» является отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии. Президенту также показали все новинки систем вооружений и военной техники.