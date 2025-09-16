Ричмонд
Кадры учений «Запад-2025» на полигоне «Мулино» показало Минобороны РФ

Минобороны показало кадры основного этапа совместных учений России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны России показало кадры основного этапа совместных с Белоруссией учений «Запад-2025», которые прошли на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во вторник, 16 сентября.

За ходом учений на полигоне «Мулино» также наблюдал президент России Владимир Путин.

На кадрах, опубликованных ведомством, показаны действия военнослужащих, которые принимали участие в маневрах на полях учений, демонстрация использования сухопутной военной техники и стрельба из вооружений.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что целью учений «Запад-2025» является отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии. Президенту также показали все новинки систем вооружений и военной техники.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше