Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСИН сообщила о росте спроса на поделки заключенных «Черного дельфина» из мякиша

Увеличился рост продаж сувениров из хлебного мякиша, сделанных заключенными колонии «Черный дельфин». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.

Увеличился рост продаж сувениров из хлебного мякиша, сделанных заключенными колонии «Черный дельфин». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.

— Реализация товаров собственного производства через магазин «Дельфин» при ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области превысила 11,4 миллиона рублей, — сказано в сообщении.

Кроме того, в связи с растущей популярностью была проведена реконструкция здания. В результате площадь магазина увеличилась до 228 квадратных метров, ассортимент товаров был расширен, а также установлено новое торговое оборудование.

В ведомстве уточнили, что самыми популярными товарами стали фигурки из мякиша хлеба, раскрашенные вручную, нарды, шахматы и шашки.

Колония «Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области и считается самой строгой в России. Неофициальное название колония получила благодаря фонтану со статуей черного дельфина, которую создал один из заключенных — Владимир Криштопа, приговоренный к пожизненному сроку за три изнасилования и два убийства. Чем еще известно это место — в материале «Вечерней Москвы».