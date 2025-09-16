ФСИН сообщила о росте спроса на поделки заключенных «Черного дельфина» из мякиша

Увеличился рост продаж сувениров из хлебного мякиша, сделанных заключенными колонии «Черный дельфин». Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Оренбургской области.
— Реализация товаров собственного производства через магазин «Дельфин» при ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области превысила 11,4 миллиона рублей, — сказано в сообщении.
Кроме того, в связи с растущей популярностью была проведена реконструкция здания. В результате площадь магазина увеличилась до 228 квадратных метров, ассортимент товаров был расширен, а также установлено новое торговое оборудование.
В ведомстве уточнили, что самыми популярными товарами стали фигурки из мякиша хлеба, раскрашенные вручную, нарды, шахматы и шашки.
Колония «Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области и считается самой строгой в России. Неофициальное название колония получила благодаря фонтану со статуей черного дельфина, которую создал один из заключенных — Владимир Криштопа, приговоренный к пожизненному сроку за три изнасилования и два убийства. Чем еще известно это место — в материале «Вечерней Москвы».