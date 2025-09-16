ФСИН сообщила о росте спроса на поделки заключенных «Черного дельфина» из мякиша

Колония «Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области и считается самой строгой в России. Неофициальное название колония получила благодаря фонтану со статуей черного дельфина, которую создал один из заключенных — Владимир Криштопа, приговоренный к пожизненному сроку за три изнасилования и два убийства. Чем еще известно это место — в материале «Вечерней Москвы».