Российские орнитологи спасли птенца императорского пингвина в Антарктиде

Российские учёные-орнитологи в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина, оказавшегося в «ледяном капкане», в районе российской станции «Мирный». Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Под воздействием тепла тела птенца во время урагана окружающий снег растаял, а затем снова замёрз, образовав прочную ледяную корку, из которой животное не могло выбраться самостоятельно.
«Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться к семье», — отметили в институте.
Ранее стало известно, что в Новой Зеландии палеонтологи нашли окаменелости, пролившие свет на ранее неизвестный доисторический вид гигантских пингвинов.