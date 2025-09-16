Ричмонд
Российские орнитологи спасли птенца императорского пингвина в Антарктиде

Во время урагана пингвин попал в ледяную ловушку.

Источник: Аргументы и факты

Российские учёные-орнитологи в Антарктиде спасли детёныша императорского пингвина, оказавшегося в «ледяном капкане», в районе российской станции «Мирный». Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Под воздействием тепла тела птенца во время урагана окружающий снег растаял, а затем снова замёрз, образовав прочную ледяную корку, из которой животное не могло выбраться самостоятельно.

«Полярники бережно освободили малыша и помогли ему вернуться к семье», — отметили в институте.

Ранее стало известно, что в Новой Зеландии палеонтологи нашли окаменелости, пролившие свет на ранее неизвестный доисторический вид гигантских пингвинов.