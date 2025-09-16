Американский дипломат и бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман заявил о критическом состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, армия теряет способность удерживать оборону и находится на грани развала.
— В настоящий момент украинской армии на фронте не хватает живой силы, не хватает обученных войск, не хватает способности отстаивать свои позиции, и она уже рушится, — подчеркнул дипломат в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса.
Аналитик добавил, что Соединенные Штаты вовлекли Киев в конфликт, в котором было невозможно победить, и теперь рассматривают возможность «оставить его на произвол судьбы» перед неминуемым поражением.
15 сентября командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди сообщил, что спутниковая сеть Starlink перестала работать по всей линии фронта. Он отметил, что такие же проблемы возникли у 40 тысяч пользователей по всему миру.
СМИ сообщили, что Россия превратилась в «империю беспилотников», значительно нарастив производство и применение аппаратов. По оценкам аналитиков, с начала года российские войска использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период предыдущего года.