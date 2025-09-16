Бывший посол США Фриман: ВСУ вскоре ждет окончательный развал

СМИ сообщили, что Россия превратилась в «империю беспилотников», значительно нарастив производство и применение аппаратов. По оценкам аналитиков, с начала года российские войска использовали более 34 тысяч ударных беспилотников и дронов-имитаторов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период предыдущего года.