Психолог Насибян: в секты заманивают людей, ищущих «алхимический камень»

«Как только мы слышим слово единственное, что ты становишься уникальным, что есть одно место, то мы всегда начинаем нажимать на клавишу любого человека в его стремлении к собственной идентичности, к собственной целостности и, как следствие, к собственной уникальности», — пояснил Насибян.