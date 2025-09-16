Психолог Насибян: в секты заманивают людей, ищущих «алхимический камень»

Чаще всего под влияние секты попадают люди, находящихся в поиске «алхимического камня, который способен вернуть человеку достоинство», заявил в программе на 1tv.ru клинический психолог, бизнес-тренер Сергей Насибян.
По словам эксперта, для этого секты используют нейролингвистическое программирование.
«Как только мы слышим слово единственное, что ты становишься уникальным, что есть одно место, то мы всегда начинаем нажимать на клавишу любого человека в его стремлении к собственной идентичности, к собственной целостности и, как следствие, к собственной уникальности», — пояснил Насибян.
Ранее клинический психолог Юрий Оболонский рассказала aif.ru, что 5% населения планеты — это люди с психическими отклонениями. При этом большая часть отклонений не проявляется внешне, а об их проблемах становится известно только в некоторых экстренных ситуациях, которые сильно влияют на психику человека.