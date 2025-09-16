Фрегат «Адмирал Головко» ударил «Цирконом» по цели в ходе учений «Запад-2025»

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» ударил гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой цели из акватории Баренцева моря в рамках российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщает Минобороны России.
По информации российского оборонного ведомства, «Циркон» запустили по полигону Чиж в Архангельской области. Расстояние от пуска ракеты до цели составило почти 900 километров.
Ранее KP.RU писал, что русская гиперзвуковая ракета «Циркон» заставляет НАТО дрожать. На Западе поражены ее эффективности и мощи.
Напомним, 16 сентября президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область на полигон «Мулино», где в камуфляжной форме лично понаблюдал за уходом учений «Запад-2025». Тогда же президент заявил, что целью учений «Запад-2025» является отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.