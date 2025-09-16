Генсек ООН Гутерриш заявил о желании встретиться с делегациями России и Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на следующей неделе. Об этом во вторник, 16 сентября, он сообщил журналистам.
— Я считаю, что это будет важной возможностью в рамках (урегулирования — прим. «ВМ») всех конфликтов. Я надеюсь, что у меня будет встреча с делегацией Российской Федерации, с украинской делегацией. У меня будут встречи с представителями ближневосточных стран, а также с друзьями Израиля, — передает слова генсека организации ТАСС.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе. Он напомнил, что 9 сентября открылась 80-я сессия ГА ООН, где по традиции пройдет неделя высокого уровня — с 23 по 29 сентября. По словам госсекретаря, эти контакты являются частью усилий по поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
Помощник главы Организации Объединенных Наций Мирослав Енча заявил, что ООН выразила обеспокоенность из-за недавних сообщений об атаках украинских войск на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру РФ.