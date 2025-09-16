Россиянин получил срок за обнаруженный блиндаж с боеприпасами времен ВОВ

В Пскове вынесен приговор по уголовному делу против так называемого «черного копателя», занимавшегося незаконным поиском и хранением боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, летом 2024 года мужчина обнаружил в лесном массиве под Псковом сохранившийся блиндаж, где находились патроны, снаряды и другие взрывчатые вещества.
Найденные артефакты, включая осколочно-зажигательный снаряд, порох и 18 патронов, оказавшихся пригодными к использованию, обвиняемый переместил в подвал своего частного дома. Правоохранительные органы изъяли опасную находку в ходе оперативных мероприятий.
Суд признал мужчину виновным по статьям 222 и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ»). Учитывая характер преступления и отсутствие отягчающих обстоятельств, подсудимый приговорен к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком под контролем уголовно-исполнительной инспекции.
Все изъятые предметы, включая металлоискатели, подлежат уничтожению по решению суда.
