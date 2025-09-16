Россиянин получил срок за обнаруженный блиндаж с боеприпасами времен ВОВ

Суд признал мужчину виновным по статьям 222 и 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов и взрывчатых веществ»). Учитывая характер преступления и отсутствие отягчающих обстоятельств, подсудимый приговорен к 3,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком под контролем уголовно-исполнительной инспекции.