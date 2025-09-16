В Ростове неизвестный мотоциклист устроил стрельбу на дороге

Сообщение о выстрелах поступило в отдел полиции № 5. Правоохранители тут же выехали к месту происшествия. Выяснилось, что 23-летний ростовчанин на своем мотоцикле подрезал другого байкера. Между ними вспыхнула ссора, во время которой второй мотоциклист достал травматическое оружие и выстрелил в парня.