В Ростове неизвестный мотоциклист устроил стрельбу на дороге

В донской столице конфликт на дороге обернулся стрельбой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове мужчина на мотоцикле устроил стрельбу на дороге. Об этом сообщает МВД региона.

Сообщение о выстрелах поступило в отдел полиции № 5. Правоохранители тут же выехали к месту происшествия. Выяснилось, что 23-летний ростовчанин на своем мотоцикле подрезал другого байкера. Между ними вспыхнула ссора, во время которой второй мотоциклист достал травматическое оружие и выстрелил в парня.

Молодого человека госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

— В настоящее время принимаются меры, направленные на задержание злоумышленника и выяснение всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

