Врач объяснила, чего никогда нельзя делать при травмах и ожогах

Казалось бы — каждый знает, как оказать первую помощь в случае травмы. Однако, до сих пор в народе распространено множество «вредных советов», которые больше навредят, чем помогут пациенту. Что можно, а чего точно нельзя делать при травмах и ожогах, сообщила в беседе с «РИАМО» врач скорой помощи Светлана Гузь.
— При ранах нельзя пытаться извлекать застрявшие предметы, при переломах и вывихах — пытаться самостоятельно вправлять кости. При ожогах, не важно, термических или химических, никогда не следует вскрывать пузыри, растирать поврежденную кожу снегом или смазывать маслом, — предупредила доктор.
Врач напомнила, что рану следует промыть и наложить повязку, перелом — зафиксировать шиной, не выпрямляя ее. И обязательно вызвать скорую или обратиться в травмпункт. Ожог же — охлаждать прохладной водой, а затем наложить повязку.
По данным 360.ru, первая оплошность — передвигать пострадавшего. Такой подход может ухудшить состояние человека. Исключение — прямая угроза жизни (пожар, взрыв, ледяная вода.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что травмы распознаются по следующим симптомам: болезненность, отёчность, кровотечение, ограничение движений. А ожоги и обморожения характеризуются покраснением, появлением пузырей и онемением кожи.