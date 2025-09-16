Врач объяснила, чего никогда нельзя делать при травмах и ожогах

Казалось бы — каждый знает, как оказать первую помощь в случае травмы. Однако, до сих пор в народе распространено множество «вредных советов», которые больше навредят, чем помогут пациенту. Что можно, а чего точно нельзя делать при травмах и ожогах, сообщила в беседе с «РИАМО» врач скорой помощи Светлана Гузь.