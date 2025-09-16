Онколог Каприн назвал самые распространенные виды рака среди россиян

В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Он позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. Препарат «Афотид» уже применяют для лечения онкологии на добровольцах, его безопасность доказана. Клинические исследования разрешили проводить в семи клинических центрах. Что еще известно о препарате — в материале «Вечерней Москвы».