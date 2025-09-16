Онколог Каприн назвал самые распространенные виды рака среди россиян

Наиболее распространенными видами рака среди мужчин в России являются опухоли простаты, толстой кишки, бронхов, трахей и легких, а среди женщин — молочной железы и колоректальный рак. Об этом во вторник, 16 сентября, рассказал главный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн.
По словам медика, на сегодняшний день около 64 процентов онкологических заболеваний в России удается обнаружить на ранней стадии и приступить к своевременному лечению.
— И это тоже и по европейским данным неплохой показатель, — передает слова Каприна РИА Новости.
Саратовские врачи представили новый способ нахождения опухоли: злокачественные клетки можно будет изучать путем просвечивания кожи. Оптическое просветление ткани с использованием специальных реагентов дает возможность рассмотреть злокачественные клетки под микроскопом.
В России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Он позволяет лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания. Препарат «Афотид» уже применяют для лечения онкологии на добровольцах, его безопасность доказана. Клинические исследования разрешили проводить в семи клинических центрах. Что еще известно о препарате — в материале «Вечерней Москвы».