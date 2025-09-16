Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Робинсона официально обвинили в убийстве Кирка, ему грозит смертная казнь

Прокурор штата Юта заявил о намерении требовать смертной казни для убившего Чарли Кирка Тайлера Робинсона.

Источник: Комсомольская правда

Американцу Тайлеру Робинсону официально предъявили обвинение в умышленном убийстве сторонника президента США Дональда Трампа и активиста Чарли Кирка. Теперь ему может грозить смертная казнь.

«Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других», — заявил прокурор штата Юта Джефф Грей, выдвинувший обвинения Робинсону.

Он также подчеркнул, что подал уведомление о намерении требовать смертной казни для убийцы Чарли Кирка.

Ранее KP.RU сообщал, что Тайлер Робинсон объяснил мотив убийства американского активиста. По словам убийцы, он застрелил Кирка, потому что с некоторыми проявлениями якобы «нельзя договориться».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше