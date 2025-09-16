Робинсона официально обвинили в убийстве Кирка, ему грозит смертная казнь

Американцу Тайлеру Робинсону официально предъявили обвинение в умышленном убийстве сторонника президента США Дональда Трампа и активиста Чарли Кирка. Теперь ему может грозить смертная казнь.
«Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других», — заявил прокурор штата Юта Джефф Грей, выдвинувший обвинения Робинсону.
Он также подчеркнул, что подал уведомление о намерении требовать смертной казни для убийцы Чарли Кирка.
Ранее KP.RU сообщал, что Тайлер Робинсон объяснил мотив убийства американского активиста. По словам убийцы, он застрелил Кирка, потому что с некоторыми проявлениями якобы «нельзя договориться».