Главный онколог Минздрава назвал самые распространённые виды рака у россиян

«[У мужчин] рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, лёгких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак», — заявил Карпин в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради Жизни — For Life».