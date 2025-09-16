Главный онколог Минздрава назвал самые распространённые виды рака у россиян

«[У мужчин] рак предстательной железы, рак бронхов, трахеи, лёгких и колоректальный рак на третьем месте. А у женщин, естественно, молочной железы, мы тоже, к сожалению, привыкли, рак тела матки, на третьем месте — опять же колоректальный рак», — заявил Карпин в рамках VIII Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради Жизни — For Life».
Кроме того, он подчеркнул, что наиболее распространённой формой онкозаболеваний среди населения России является рак кожи. Однако, по словам Карпина, около 64% онкологических заболеваний удаётся выявить на ранней стадии.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия готова делиться с другими государствами своими наработками по борьбе с онкологией. Глава государства подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере онкологии, поскольку рак является одной из главных угроз здоровью населения планеты.