Стали известны самые распространенные виды рака у россиян

«У мужчин чаще всего выявляется рак предстательной железы, бронхов, трахеи, легких и на третьем месте колоректальный рак», — передает ТАСС слова Каприна. Он добавил, что у женщин наиболее распространен рак молочной железы, рак матки, а также колоректальный рак.