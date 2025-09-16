Ричмонд
Стали известны самые распространенные виды рака у россиян

Больных оперируют в онкоцентрах.

«У мужчин чаще всего выявляется рак предстательной железы, бронхов, трахеи, легких и на третьем месте колоректальный рак», — передает ТАСС слова Каприна. Он добавил, что у женщин наиболее распространен рак молочной железы, рак матки, а также колоректальный рак.

Ранее в России начали активно внедрять скрининговые программы для раннего выявления онкологических заболеваний, в том числе рака легких, молочной железы и колоректального рака. Эти виды онкологии занимают лидирующие позиции по смертности и распространенности, что совпадает со статистикой, озвученной Минздравом РФ.