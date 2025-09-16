Yle: замена указателей с городами РФ обойдется Финляндии в сотни тысяч евро

Замена дорожных указателей с названиями российских городов обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро, передает Yle.
«Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург. В Финляндии сотни указателей с этими направлениями, и их замена обойдется в огромную сумму», — заявил эксперт финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман.
Он добавил, что дорожные указатели не меняют, так как закрытие границы с РФ является временной мерой. Однако, по его словам, если ситуация окажется постоянной, то вопрос о замене знаков могут пересмотреть. Туомас Эстерман также указал, что внесение изменений обойдется как минимум в несколько сотен тысяч евро.
Ранее сообщалось, что финские таможенники недовольны закрытием границы с РФ и предлагают окрыть хотя бы один пограничный переход.