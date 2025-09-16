Yle: замена указателей с городами РФ обойдется Финляндии в сотни тысяч евро

Он добавил, что дорожные указатели не меняют, так как закрытие границы с РФ является временной мерой. Однако, по его словам, если ситуация окажется постоянной, то вопрос о замене знаков могут пересмотреть. Туомас Эстерман также указал, что внесение изменений обойдется как минимум в несколько сотен тысяч евро.