Yle: замена указателей с городами РФ обойдется Финляндии в сотни тысяч евро

Туомас Эстерман заявил, что дорожные указатели не меняют, так как закрытие границы с РФ является временной мерой.

Источник: Аргументы и факты

Замена дорожных указателей с названиями российских городов обошлась бы Финляндии в сотни тысяч евро, передает Yle.

«Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург. В Финляндии сотни указателей с этими направлениями, и их замена обойдется в огромную сумму», — заявил эксперт финского агентства транспортной инфраструктуры Туомас Эстерман.

Он добавил, что дорожные указатели не меняют, так как закрытие границы с РФ является временной мерой. Однако, по его словам, если ситуация окажется постоянной, то вопрос о замене знаков могут пересмотреть. Туомас Эстерман также указал, что внесение изменений обойдется как минимум в несколько сотен тысяч евро.

Ранее сообщалось, что финские таможенники недовольны закрытием границы с РФ и предлагают окрыть хотя бы один пограничный переход.