Экс-солистка «Стрелок» Беретта показала в кинотеатре мужа- бизнесмена

Звезда девяностых- нулевых, бывшая участница известной группы «Стрелки» Юлия Беретта, приехала на показ российского фильма в кинотеатр на «Мосфильме». Примечательно, что была она не одна, а в компании своего супруга, которого многие фанаты вообще увидели впервые.
Перед началом показа фильма «Клевый улов» певица рассказала «МК», как встретилась со своим мужем. Как поведала Беретта, она знакомилась с будущим возлюбленным целых три раза, и только после третьего раза отношения переросли в серьёзные.
«Первый раз он меня подвез, а денег не взял, — раскрыла детали развития отношений Юлия. — Потом еще встретились, спустя много лет».
Напомним, что Беретта счастливо замужем за бизнесменом Денисом Преснухиным. У Беретты также есть девятилетний сын от предыдущего брака с бизнесменом Владимиром Глебовым. Известно, что мальчик называет своего отчима папой. У нынешнего супруга певицы также есть дети от предыдущих отношений.