Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-солистка «Стрелок» Беретта показала в кинотеатре мужа- бизнесмена

Звезда девяностых- нулевых, бывшая участница известной группы «Стрелки» Юлия Беретта, приехала на показ российского фильма в кинотеатр на «Мосфильме».

Звезда девяностых- нулевых, бывшая участница известной группы «Стрелки» Юлия Беретта, приехала на показ российского фильма в кинотеатр на «Мосфильме». Примечательно, что была она не одна, а в компании своего супруга, которого многие фанаты вообще увидели впервые.

Перед началом показа фильма «Клевый улов» певица рассказала «МК», как встретилась со своим мужем. Как поведала Беретта, она знакомилась с будущим возлюбленным целых три раза, и только после третьего раза отношения переросли в серьёзные.

«Первый раз он меня подвез, а денег не взял, — раскрыла детали развития отношений Юлия. — Потом еще встретились, спустя много лет».

Напомним, что Беретта счастливо замужем за бизнесменом Денисом Преснухиным. У Беретты также есть девятилетний сын от предыдущего брака с бизнесменом Владимиром Глебовым. Известно, что мальчик называет своего отчима папой. У нынешнего супруга певицы также есть дети от предыдущих отношений.