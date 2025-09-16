Ричмонд
Главный онколог Минздрава рассказал о самых распространенных видах рака у россиян: подробности

Онколог Каприн перечислил самые распространённые виды рака у россиян.

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН и гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн перечислил самые распространенные виды онкологических заболеваний среди россиян. Такой информацией он поделился в ходе международного форума онкологии и радиологии «Ради жизни».

По словам Каприна, у мужчин наиболее распространенные виды онкологии — рак предстательной железы, бронхов, трахеи, легких, а также колоректальный рак (то есть рак толстой кишки).

У женщин на первом месте — рак молочной железы. Далее, среди распространенных видов онкологии, рак тела матки, а на третьем месте тот же рак, что и у мужчин, — колоректальный.

Онколог при этом добавил, что наиболее часто встречающейся формой заболевания раком у населения в России является рак кожи.

