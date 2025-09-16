Ричмонд
Убийце консерватора Чарли Кирка предъявили обвинение, ему грозит смертная казнь

Против Тайлера Джеймса Робинсона выдвинули обвинения в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Наказанием за это преступление может быть смертная казнь. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил прокурор штата Юта Джефф Грей.

Против Тайлера Джеймса Робинсона выдвинули обвинения в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Наказанием за это преступление может быть смертная казнь. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил прокурор штата Юта Джефф Грей.

Преступнику также предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Кроме того, отягчающим обстоятельством расправы над американским активистом является политический мотив убийства.

— Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других, — передает слова Грея телеканал Fox News.

Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны.

Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.

