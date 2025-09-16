Убийце консерватора Чарли Кирка предъявили обвинение, ему грозит смертная казнь

Против Тайлера Джеймса Робинсона выдвинули обвинения в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Наказанием за это преступление может быть смертная казнь. Об этом во вторник, 16 сентября, заявил прокурор штата Юта Джефф Грей.
Преступнику также предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Кроме того, отягчающим обстоятельством расправы над американским активистом является политический мотив убийства.
— Пункт первый — убийство при отягчающих обстоятельствах за преднамеренное и сознательное убийство Чарли Кирка при обстоятельствах, которые создали большой риск смерти для других, — передает слова Грея телеканал Fox News.
Кирка застрелили вечером 10 сентября во время его выступления на кампусе университета, пуля попала в шею. После стрельбы на месте началась паника, и люди начали разбегаться в разные стороны.
Активиста госпитализировали в тяжелом состоянии, но позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего сторонника. «Вечерняя Москва» рассказала, чем был известен Кирк.