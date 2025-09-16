Россиянам рассказали, как сделать пироги полезными

Выпечка считается не самым полезным блюдом, однако приготовить полезные пироги все же возможно, если взять правильные ингредиенты. Как создать кулинарный шедевр, который не навредит здоровью, рассказала в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Безусловные лидеры — овощные пироги, например, с тыквой, кабачком, морковью, шпинатом и луком. Тесто из цельнозерновой, ржаной или овсяной муки повышает содержание пищевых волокон, что способствует более медленному усвоению углеводов, — заявила доктор.
Чтобы сделать сладкую выпечку полезной, рекомендуется использовать минимальное количество сахара. Вместо него можно взять фрукты — пироги с яблоками, сливами или грушами тоже полезны благодаря высокому содержанию клетчатки и пектинов, полезных для кишечника, добавила доктор.
Ранее 360.ru сообщил, что любую выпечку можно сделать более полезной с помощью добавления различных ягод, в особенности черники и клубники.
Осенние овощи можно есть и без теста, например, тыкву можно запекать при 180 градусах (20−25 минут), готовить на пару или измельчать в смузи — так она сохранит полезные свойства. При этом, плод не стоит долго варить и жарить на масле, передает «Москва 24».