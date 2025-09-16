Российские полярники спасли птенца императорского пингвина

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института обнаружили императорского пингвиненка, оказавшегося в ледяной ловушке после сильного урагана на архипелаге Хасуэлл.
Птенец был практически полностью зажат в ледяном плену — лишь клюв торчал из сугроба, превратившегося в твердую корку. Самостоятельно выбраться у малыша не было сил, что грозило неминуемой гибелью.
Сотрудники станции, ведущие постоянные наблюдения за местной колонией пингвинов, заметили бедственное положение животного и оперативно пришли на помощь.
Аккуратно разрушив ледяную корку, исследователи освободили пингвиненка и помогли ему вернуться к сородичам. Инцидент завершился благополучно — спасенный малыш воссоединился с семьей.
