Международными ведущими Интервидения стали индийская актриса и китайский шоумен

Известная индийская актриса Стэфи Патель и китайский телеведущий Мэнг Лэй станут международными телеведущими конкурса Интервидение. Патель была победительницей Miss Teen International и финалисткой Femina Miss India, а Лэй представляет бренды Jaguar, Chanel, Mercedes-Benz и BMW.

Источник: Life.ru

«Эти, без преувеличения, звёзды присоединились к команде Интервидения, чтобы придать конкурсу ещё больший международный масштаб!», — написали в телеграм-канале конкурса.

Напомним, что своё участие в конкурсе Интервидение подтвердили свыше 20 стран. В числе заявленных участников — Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, США и другие. Россию на конкурсе представит SHAMAN (Ярослав Дронов), который выступит 20 сентября под номером девять. Ведущими этого мероприятия станут молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.