Международными ведущими Интервидения стали индийская актриса и китайский шоумен

Напомним, что своё участие в конкурсе Интервидение подтвердили свыше 20 стран. В числе заявленных участников — Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, США и другие. Россию на конкурсе представит SHAMAN (Ярослав Дронов), который выступит 20 сентября под номером девять. Ведущими этого мероприятия станут молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.