Негаснущая Суперзвезда: Александр Овечкин отмечает юбилей

17 сентября круглую дату отмечает известный российский хоккеист, нападающий сборной России, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» и рекордсмен НХЛ по голам Александр Овечкин. Его беззубая улыбка стала фирменной, его цитата «Русская машина никогда не ломается» — крылатой, что такое «офис Ови», знают даже домохозяйки. Его рекорд по заброшенным шайбам, установленный 6 апреля 2025 года, окончательно утвердил нашего спортсмена в почетном титуле — Александр «Великий».
«Я знаю точно — невозможное возможно» — эти слова наилучшим образом подходят под великолепную карьеру великого хоккеиста, нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина. 6 апреля этого года, забросив в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу, он навсегда вписал свое имя в историю этой ледовой игры. Александр стал по-настоящему «Великим», превзойдя достижение легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки по голам.
Конечно, никто, даже его родители Михаил Викторович и Татьяна Николаевна (двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. — Ред.), не мог предположить, записывая 8-летнего Сашу в динамовскую хоккейную школу, что он добьется таких высочайших достижений. На первых порах ему пришлось догонять своих сверстников, которые стали заниматься хоккеем раньше его и лучше умели кататься на коньках. Благодаря своему труду, упорству и несгибаемому характеру, который проявился у него с самого детства, он быстро догнал своих одногодок и к 15 годам был уже лидером «Динамо» своего года рождения. В возрасте 16 лет он уже дебютировал за взрослую динамовскую команду в Российской суперлиге. А в 2004 году его признали лучшим левым нападающим Суперлиги. Он сыграл как на молодежном, так и на взрослом мировых первенствах, а клуб «Вашингтон Кэпиталз» выбрал его на драфте НХЛ под общим первым номером.
Правда, за океан из-за локаута Ови сразу не уехал и еще один сезон провел в родном «Динамо», в котором стал чемпионом страны. Вот что «МК» рассказал о молодом Александре наставник столичной команды Владимир Крикунов: «Саша, во-первых, работяга. Не сачок. Во-вторых, силой еще в молодости обладал огромной. Овечкина не надо было подгонять, не надо было чего-то просить его сделать — он сам выполнит еще больше, чем ты ему предложишь. Он был готов тренироваться постоянно. Даже если, может быть, где-то там у него в душе иногда и было, что тяжело, не хочется — но это такой игрок неуемный, неугомонный. Все время у меня в “Динамо” он что-то придумывал, делал. Всегда оставался после тренировок, бросал и бросал. Таким игрокам, как Овечкин, самое главное — не мешать. Может, только чуть-чуть подправить, когда он заигрывался в игре».
— Вы предполагали, что Овечкин станет лучшим снайпером в истории НХЛ?
— Ну, кто, скажите, ожидал двадцать лет назад подобного от молодого Саши? Было понятно, что он будет хорошим, очень хорошим игроком, но до какого уровня дорастет, это угадать или предвидеть было невозможно. Но, вы знаете, я ведь тоже поспособствовал голевому рекорду Овечкина, когда отправил его в НХЛ на год или на два раньше, чем он мог уехать, если бы «Динамо» не повторило в 2005 году предложение «Авангарда».
● ● ●
Осенью 2005 года Овечкин все-таки отправился в НХЛ, и этот заокеанский период его карьеры до сих пор продолжается. Предстоящий сезон станет для Александра уже двадцатым в Северной Америке, и к нему он подходит в звании лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов. На горизонте у нашего голеадора маячит второй Кубок Стэнли и главный рекорд Гретцки по общему количеству голов (1016).
В то, что Овечкину по силам превзойти и это достижение канадца, твердо уверен олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
«Конечно, хотелось бы пожелать Александру крепкого здоровья, это самое главное. А также семейного благополучия, еще выше поднять рекорд своих голов в НХЛ, и чтобы серьезных травм не было. И, конечно, спортивного долголетия. Пусть как можно дольше играет на самом высочайшем уровне и радует нас своим мастерством и заброшенными шайбами!» — поздравил и пожелал успехов Александру через «МК» Валерий Каменский.
● ● ●
Остается добавить, что Александр никогда не отказывался играть за сборную своей страны и всегда с огромным желанием приезжал в распоряжение национальной ледовой дружины после тяжелейшего сезона за океаном. Трижды в ее составе (в 2008-м, 2012-м и 2014-м) он становился чемпионом мира, и только олимпийский пьедестал ему так и не покорился и уже вряд ли покорится. Овечкин является образцом мужества, силы, патриотизма и любви к своей Родине, про которую он никогда не забывает и каждое лето проводит свой отпуск именно в России.
«МК» присоединяется к многомиллионным поздравлениям Александра «Великого» с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, установления новых рекордов, семейного благополучия и счастья!