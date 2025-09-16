Негаснущая Суперзвезда: Александр Овечкин отмечает юбилей

Правда, за океан из-за локаута Ови сразу не уехал и еще один сезон провел в родном «Динамо», в котором стал чемпионом страны. Вот что «МК» рассказал о молодом Александре наставник столичной команды Владимир Крикунов: «Саша, во-первых, работяга. Не сачок. Во-вторых, силой еще в молодости обладал огромной. Овечкина не надо было подгонять, не надо было чего-то просить его сделать — он сам выполнит еще больше, чем ты ему предложишь. Он был готов тренироваться постоянно. Даже если, может быть, где-то там у него в душе иногда и было, что тяжело, не хочется — но это такой игрок неуемный, неугомонный. Все время у меня в “Динамо” он что-то придумывал, делал. Всегда оставался после тренировок, бросал и бросал. Таким игрокам, как Овечкин, самое главное — не мешать. Может, только чуть-чуть подправить, когда он заигрывался в игре».